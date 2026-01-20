El desarrollo de la séptima fecha de la Liga de Campeones
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.
Esta semana sigue la disputa de la Liga de Campeones de Europa.
Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:
Martes 20 de enero:
- Kairat 1-4 Brujas. Finalizado. Astana Arena.
0-1: 32' Aleksandar Stankovic (BRU); 0-2: 38' Hans Vanaken (BRU); 0-3: 74' Romeo Vermant (BRU); 0-4: 84' Brandon Mechele (BRU); 1-4: 90+2' Adilet Sadybekov (KAI).
- Bodo/Glimt 3-1 Manchester City. Finalizado. Estadio Aspmyra. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
1-0: 22' Kasper Hogh (BOD); 2-0: 24' Kasper Hogh (BOD); 3-0: 58' Jens Hauge (BOD); 3-1: 60' Rayan Cherki (MAN);
- Villarreal vs. Ajax. 17:00 horas. Estadio de la Cerámica. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- Tottenham vs. Borussia Dortmund. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- Olympiakos vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Estadio Georgios Karaiskakis. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- Sporting Lisboa vs. París Saint-Germain. 17:00 horas. Estadio Jose Alvalade. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- Inter de Milán vs. Arsenal. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- Real Madrid vs. Mónaco. 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
- FC Copenhague vs. Napoli. 17:00 horas. Parken Stadion. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Miércoles 21 de enero
- Galatasaray vs. Atlético de Madrid. 14:45 horas. RAMS Park.
- Qarabag FK vs. Eintracht Frankfurt. 14:45 horas. Estadio Tofik Bakhramov.
- Marsella vs. Liverpool. 17:00 horas. Estadio Vélodrome.
- Newcastle vs. PSV. 17:00 horas. St James' Park.
- Slavia Praga vs. Barcelona. 17:00 horas. Eden Arena.
- Juventus vs. Benfica. 17:00 horas. Juventus Stadium.
- Chelsea vs. Pafos. 17:00 horas. Stamford Bridge.
- Bayern Munich vs. Union St Gilloise. 17:00 horas. Allianz Arena.
- Atalanta vs. Athletic Club. 17:00 horas. Gewiss Stadium.