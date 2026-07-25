Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y neblina
Santiago11.2°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Deportes La Serena amargó a Universidad Católica con un empate que favoreció a Colo Colo

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Universidad Católica igualó 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena, un resultado que frenó su racha de nueve victorias consecutivas antes del receso y la dejó relegada a 12 puntos del líder Colo Colo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados