Deportes La Serena amargó a Universidad Católica con un empate que favoreció a Colo Colo
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Deportes La Serena amargó a Universidad Católica con un empate que favoreció a Colo Colo
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Universidad Católica igualó 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena, un resultado que frenó su racha de nueve victorias consecutivas antes del receso y la dejó relegada a 12 puntos del líder Colo Colo.
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