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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League
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Esta semana se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 17 de marzo:

-Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt. 14:45 horas. Estadio "Jose Alvalade". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Chelsea vs. Paris Saint- Germain. 17:00 horas. Stamford Bridge. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Manchester City vs. Real Madrid. 17:00 horas. Estadio Etihad. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Arsenal vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Emirates Estadio. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 18 de marzo:

-Barcelona vs. Newcastle. 14:45 horas. Camp Nou. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Tottenham vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas. Estadio Tottenham Hotspur. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Liverpool vs. Galatasaray. 17:00 horas. Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

-Bayern Munich vs. Atalanta. 17:00 horas. Allianz Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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