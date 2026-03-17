Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl
Esta semana se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League.
Sigue la jornada en vivo y online por Cooperativa.cl:
-Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt. 14:45 horas. Estadio "Jose Alvalade". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Chelsea vs. Paris Saint- Germain. 17:00 horas. Stamford Bridge. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Manchester City vs. Real Madrid. 17:00 horas. Estadio Etihad. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Arsenal vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas. Emirates Estadio. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Barcelona vs. Newcastle. 14:45 horas. Camp Nou. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Tottenham vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas. Estadio Tottenham Hotspur. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Liverpool vs. Galatasaray. 17:00 horas. Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
-Bayern Munich vs. Atalanta. 17:00 horas. Allianz Arena. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.