Alan Medina lideró el primer festejo de Everton con un doblete a U. de Concepción
Publicado:
Fotos Destacadas
Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins
La contundente victoria de Deportes Limache sobre Huachipato
El reestreno de Holgado no le bastó a Coquimbo en su derrota ante D. Concepción
Fotos Recientes
Alan Medina lideró el primer festejo de Everton con un doblete a U. de Concepción
La formación de U. de Chile para el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental
La formación de Colo Colo para el Superclásico ante U. de Chile en el Monumental
Everton cortó su camino de derrotas en la Liga de Primera con su primer triunfo del año, mediante un 3-0 sobre Universidad de Concepción en la quinta fecha que fue liderado por el doblete de Alan Medina.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados