Alan Medina lideró el primer festejo de Everton con un doblete a U. de Concepción

Everton cortó su camino de derrotas en la Liga de Primera con su primer triunfo del año, mediante un 3-0 sobre Universidad de Concepción en la quinta fecha que fue liderado por el doblete de Alan Medina.

