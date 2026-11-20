Cobresal celebró en El Salvador y dejó a Audax al borde de la cornisa en la Liga
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Cobresal consiguió darle caza a Audax Italiano en la tabla de posiciones tras un apretado 3-2 en el Estadio El Cobre de El Salvador, por la fecha 28 de la Liga de Primera. Con goles de Felipe Villagrán, Julián Brea y Steffan Pino consiguieron superar los descuentos de Felipe Salomoni y Franco Troyansky.
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