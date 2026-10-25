Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.9°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Colo Colo decayó ante Palestino y obtuvo un empate con sabor a derrota en Santa Laura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo comenzó ganando con un temprano gol de Javier Correa (8') y una sólida actuación del arquero Vozinha. Sin embargo, los albos perdieron fuerza en la segunda mitad y terminaron empatados 1-1 con Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados