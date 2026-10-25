Colo Colo decayó ante Palestino y obtuvo un empate con sabor a derrota en Santa Laura
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Colo Colo decayó ante Palestino y obtuvo un empate con sabor a derrota en Santa Laura
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Colo Colo comenzó ganando con un temprano gol de Javier Correa (8') y una sólida actuación del arquero Vozinha. Sin embargo, los albos perdieron fuerza en la segunda mitad y terminaron empatados 1-1 con Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera.
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