Kylian Mbappé pulverizó inicio perfecto de FC Barcelona
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Kylian Mbappé pulverizó inicio perfecto de FC Barcelona
Dos goles de Kylian Mbappé, uno de rebote y otro decisivo en el minuto 88, acabaron con la racha de invicto en la liga de FC Barcelona, que cayó 2-1 en su peor actuación en mucho tiempo.
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