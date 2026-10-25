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Kylian Mbappé pulverizó inicio perfecto de FC Barcelona

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Dos goles de Kylian Mbappé, uno de rebote y otro decisivo en el minuto 88, acabaron con la racha de invicto en la liga de FC Barcelona, que cayó 2-1 en su peor actuación en mucho tiempo.

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