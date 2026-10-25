Miles reciben la caravana encabezada por Machado tras su esperado regreso a Venezuela
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Miles de personas salieron este domingo al encuentro de la caravana que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, encabezó por unos cinco estados en el norte de Venezuela hasta llegar a la capital, Caracas, después de su esperado regreso al país.
El periplo partió desde el estado Lara (oeste) y recorrió las vías principales que conectan a Yaracuy, Carabobo, Aragua y Caracas, según constató EFE.
La dirigenta viajaba en vehículos blindados mientras miles de personas, cientos de ellas identificadas con prendas del color de su partido Vente Venezuela (VV), la saludaban para celebrar su llegada al país, después de siete intentos frustrados, según denuncias de su equipo de comunicaciones. Entre abrazos, regalos y carreras, sus seguidores se acercaron a la dirigente política gritando frases como "María Corina te amo", "Bienvenida a tu país" y "No te vamos a dejar sola".