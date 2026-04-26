Correa permitió sobre el cierre la crucial celebración de Colo Colo ante U. de Concepción
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Colo Colo se ubicó lider de la Liga de Primera junto a Deportes Limache gracias una agónica victoria de 2-1 ante Universidad de Concepción, gracias al gol de Javier Correa en los 90+2'. Maximiliano Romero puso la primera cifra alba en los 30' y Osvaldo González había anotado para el "campanil" (76').
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