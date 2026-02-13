Síguenos:
Elche, con Lucas Cepeda como protagonista al ser titular por primera vez y tener dos opciones de gol, cosechó un empate 0-0 ante un defensivo Osasuna este viernes en el Estadio "Manuel Martínez Valero", por la fecha 24 de La Liga de España.

