Con Cepeda protagonista: El empate de Elche ante Osasuna en La Liga de España
Elche, con Lucas Cepeda como protagonista al ser titular por primera vez y tener dos opciones de gol, cosechó un empate 0-0 ante un defensivo Osasuna este viernes en el Estadio "Manuel Martínez Valero", por la fecha 24 de La Liga de España.
