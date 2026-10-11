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El reñido empate entre Deportes Limache y Palestino en Quillota

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Deportes Limache y Palestino protagonizaron un reñido empate 2-2 este domingo en Quillota, en la fecha 24 de la Liga de Primera. Gonzalo Sosa anotó doblete para los tomateros, mientras que Sebastián Gallegos, con un golazo, y Ronnie Fernández respondieron para los árabes en el Estadio "Lucio Fariña".

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