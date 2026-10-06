Con la compra en una verdulería, el Banco Central (BC) dio el vamos a la circulación de la nueva moneda de 50 pesos, que, si bien mantiene el mismo diseño, es ligeramente más liviana: ahora pesa 6,5 gramos en vez de siete.

El anuncio lo hicieron la presidenta y la gerenta tesorera del ente emisor, Rosanna Costa y Cecilia Feliú, respectivamente.

La nueva moneda de 50 pesos fue presentada en agosto por el BC junto al nuevo diseño de la de 10 pesos, que redujo su diámetro de 21 a 18,7 milímetros y comenzará a circular en enero del próximo año.

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