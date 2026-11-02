El triunfo ante Palestino que reavivó la ilusión de Sudamericana para D. Concepción
Publicado:
Fotos Destacadas
El desierto florido ostenta un histórico brote gracias a El Niño
Audax chocó contra la muralla de César Dutra y perdió ante Limache
Miles de personas visitaron a sus difuntos en este Día de Todos los Santos
Fotos Recientes
El triunfo ante Palestino que reavivó la ilusión de Sudamericana para D. Concepción
Audax chocó contra la muralla de César Dutra y perdió ante Limache
Colo Colo festejó con un intratable Romero en su revancha con Puerto Montt por Copa Chile
Deportes Concepción recuperó las sonrisas en la Liga de Primera gracias al solitario gol de Fausto Grillo (34') para vencer a Palestino por la fecha 26, ubicándose a solo tres puntos de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados