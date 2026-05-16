El triunfo de la UC ante Limache quedó marcado por la dura lesión que sufrió Zampedri
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La UC tuvo un agridulce triunfo por 0-2 ante Deportes Limache en Quillota, un partido que quedó marcado por una dura lesión que sufrió el ariete Fernando Zampedri. El "Toro" marcó un gol a los 6 minutos, y pasada la media hora de juego, sufrió un fuerte golpe en el rostro, teniendo que ser sacado en camilla y retirado en ambulancia del Estadio "Lucio Fariña". El otro tanto de los cruzados fue de Juan Francisco Rossel.
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