Marcha LGBT en la Alameda estuvo marcada por críticas al Gobierno de Kast
Con Vidal en la zaga: La alineación de Colo Colo para el desafío ante Ñublense
Mon Laferte llenó el Movistar Arena con su "Femme Fatale Tour"
Harry Styles revoluciona Amsterdam con serie de 10 conciertos
Marcha LGBT en la Alameda estuvo marcada por críticas al Gobierno de Kast
El triunfo de la UC ante Limache quedó marcado por la dura lesión que sufrió Zampedri
José Sanhueza se lució para rescatar el triunfo de U. de Concepción en su visita a O'Higgins
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS Chile) encabezó una marcha por la Alameda este sábado, cuyos asistentes acusaron retrocesos en derechos de la comunidad LGBT.
No obstante, la organización relevó que la convocatoria no estuvo dirigida únicamente a este colectivo, pues también buscó visibilizar el rechazo a distintas políticas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast, el cual fue notorio en varias pancartas durante la jornada.
"El objetivo de la derecha es poner al Estado a disposición de la acumulación de los más poderosos en detrimento de las conquistas y los derechos consagrados para la mayoría de la población", advirtió en Radio Nuevo Mundo el vocero del MUMS, Juan Pablo Ciudad.
A modo de ejemplo, el abogado cuestionó "vulneraciones contra niños y adolescentes en materia de salud y acompañamiento a los padres", falta de protección en episodios de discriminación escolar, y el retiro de Chile de instancias multilaterales vinculadas a garantías de no repetición por violaciones de derechos LGBT.