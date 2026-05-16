En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS Chile) encabezó una marcha por la Alameda este sábado, cuyos asistentes acusaron retrocesos en derechos de la comunidad LGBT.

No obstante, la organización relevó que la convocatoria no estuvo dirigida únicamente a este colectivo, pues también buscó visibilizar el rechazo a distintas políticas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast, el cual fue notorio en varias pancartas durante la jornada.

"El objetivo de la derecha es poner al Estado a disposición de la acumulación de los más poderosos en detrimento de las conquistas y los derechos consagrados para la mayoría de la población", advirtió en Radio Nuevo Mundo el vocero del MUMS, Juan Pablo Ciudad.

A modo de ejemplo, el abogado cuestionó "vulneraciones contra niños y adolescentes en materia de salud y acompañamiento a los padres", falta de protección en episodios de discriminación escolar, y el retiro de Chile de instancias multilaterales vinculadas a garantías de no repetición por violaciones de derechos LGBT.

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