José Sanhueza se lució para rescatar el triunfo de U. de Concepción en su visita a O'Higgins
Publicado:
Fotos Destacadas
Con Vidal en la zaga: La alineación de Colo Colo para el desafío ante Ñublense
Mon Laferte llenó el Movistar Arena con su "Femme Fatale Tour"
Harry Styles revoluciona Amsterdam con serie de 10 conciertos
Fotos Recientes
José Sanhueza se lució para rescatar el triunfo de U. de Concepción en su visita a O'Higgins
Pep Guardiola alzó su título 20 con Manchester City tras conquistar la FA Cup
Bayern Munich celebró con el título en Alemania tras la última fecha de la Bundesliga
El portero José Sanhueza fue la gran figura del encuentro que terminó con victoria para Universidad de Concepción por 0-1 ante O'Higgins en Rancagua. El meta del "campanil" contabilizó hasta diez atajadas que le permitieron a los de Ricardo Viveros irse con los abrazos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados