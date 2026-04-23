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Joaquín Larrivey lideró el triunfo de Deportes Concepción ante Palestino en La Cisterna

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El delantero argentino Joaquín Larrivey lideró el triunfo de Deportes Concepción 1-0 ante Palestino por la fecha 11 de la Liga de Primera, al anotar el único tanto del encuentro de penal en el encuentro disputado en el Estadio Municipal de la Cisterna.

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