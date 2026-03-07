Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La alegría de Coquimbo Unido en su victoria a domicilio frente a Huachipato

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Coquimbo Unido festejó en el Estadio Cap luego de vencer a Huachipato, lo que significó el reencuentro con el triunfo para los piratas. Los goles para los del norte fueron obra de Martín Mundaca, Alejandro Azocar y Cristián Zavala. El descuento de los acereros lo marcó Lionel Altamirano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados