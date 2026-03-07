La alegría de Coquimbo Unido en su victoria a domicilio frente a Huachipato
Coquimbo Unido festejó en el Estadio Cap luego de vencer a Huachipato, lo que significó el reencuentro con el triunfo para los piratas. Los goles para los del norte fueron obra de Martín Mundaca, Alejandro Azocar y Cristián Zavala. El descuento de los acereros lo marcó Lionel Altamirano.
