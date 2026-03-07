El Partido Comunista conmemoró esta jornada los 21 años de la muerte de su reconocida extimonel Gladys Marín, quien hoy "estaría estremecida hasta lo más profundo por el genocidio del pueblo palestino, la represión en África y tratando de hacer todo lo que pudiera para denunciar el bloqueo a Cuba", afirmó el actual dirigente, Lautaro Carmona.

La instancia consistió en la realización de una romería hacia el Cementerio General ubicado en Recoleta, donde la otrora diputada y activista política fue enterrada tras fallecer un 6 de marzo de 2025 producto de un cáncer cerebral.

"(Marín también) estaría estremecida por la prostitución de cuerpos infantiles y por los seres humanos que mueren de hambre en tantos lugares del mundo, producto de este maldito capitalismo salvaje", agregó Carmona en su discurso, que duró aproximadamente 30 minutos.

"Gladys fue, en el sentido más profundo la palabra, una luchadora incansable por las causas más nobles. No una luchadora de discursos fáciles ni de convicciones frágiles, sino una luchadora de esas que aparecen pocas veces en la historia de los pueblos", sostuvo.

"Ella entendía algo que sigue siendo una verdad fundamental de la política: los derechos nunca han sido regalos del poder, sino que siempre han sido conquistas de las luchas de los pueblos. Por eso hoy, cuando recordamos su vida, no lo hacemos desde la nostalgia, lo hacemos desde la continuidad de esa lucha", cerró el presidente del PC.

