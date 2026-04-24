Audax Italiano y Deportes Limache protagonizaron un importante empate en La Florida por la fecha 11 de la Liga de Primera, pues el conjunto de colonia sufrió cuatro lesiones en miras a su próximo partido de Copa Sudamericana, mientras los "cerveceros" quedaron a merced de Colo Colo y Huachipato en la cima de la tabla.

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