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La Serena se alejó del peligro con el descenso gracias a su vital triunfo ante Ñublense

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Con goles de Felipe Chamorro (45') y Matías Pinto (88'), Deportes La Serena cosechó un valioso 2-1 ante Ñublense que permitió al conjunto granate alejarse a nueve puntos de la zona de descenso, ubicándose de paso en cercanías de la zona a Copa Sudamericana

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