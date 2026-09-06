Miles de personas marcharon este domingo en recuerdo de las víctimas de la dictadura en una nueva romería hacia el Cementerio General en Santiago, en una jornada que incluyó actos culturales, ofrendas en el memorial y advertencias contra el negacionismo.

"Un pueblo sin memoria no tiene historia y no puede construir para el futuro", relató una de las asistentes a la romería.

De forma paralela, cerca de 50 encapuchados protagonizaron incidentes con bombas molotov y barricadas tanto en avenida Recoleta como en el interior del camposanto.

Carabineros desplegó carros lanzaguas y reportó cortes de tránsito, cierre de estaciones de Metro y al menos 24 detenidos.

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