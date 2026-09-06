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Medio Maratón de Valparaíso convocó a miles de corredores con un modificado trazado

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El Medio Maratón de Valparaíso congregó este domingo 6 de septiembre a miles de atletas en una masiva jornada en el borde costero del puerto. La tradicional competencia, que contó con categorías de 2K, 5K, 10K y 21K, debió adaptar sus trazados en coordinación con las autoridades locales para resguardar la seguridad de los participantes, lo que incluyó un circuito de ida y vuelta exclusivo por la calzada poniente de Avenida España.

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