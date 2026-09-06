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Bachelet y Boric participaron de la despedida a Camilo Escalona en el exCongreso Nacional

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Diversas personalidades de la política chilena se reunieron este domingo en el Salón de Honor del exCongreso Nacional para rendir homenaje y despedir al histórico dirigente del Partido Socialista (PS) Camilo Escalona, quien falleció a los 71 años tras padecer un cáncer de próstata.

El acto republicano se realizó en el contexto de las dos jornadas de duelo oficial decretadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Desde tempranas horas, representantes de distintas tendencias políticas y generaciones acudieron a la sede del Parlamento en Santiago para reconocer la trayectoria del exlegislador, quien a lo largo de su carrera se desempeñó como presidente del Senado, diputado, presidente del PS en cinco ocasiones y secretario general de la colectividad hasta su deceso.

Entre los asistentes destacaron los expresidentes de la República Michelle Bachelet y Gabriel Boric; la actual presidenta del Senado, Paulina Núñez; los parlamentarios Matías Walker, Daniela Astudillo y César Valenzuela; y los alcaldes Karina Delfino y Christopher White.

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