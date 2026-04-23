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En el marco del día del libro, y aprovechando la conferencia de prensa de cara al clásico universitario 202, los clubes Universidad de Chile y Universidad Católica intercambiaron los libros "Leonel: La historia del ídolo azul" y "Mumo... por siempre: La biografía de Raimundo Tupper.
Por cada lado participaron Marcelo Díaz y Fernando Gago, y Fernando Zampedri con Daniel Garnero.
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