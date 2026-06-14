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Las postales que dejó el exigido triunfo de Deportes Concepción sobre Limache

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Deportes Concepción se impuso ante Deportes Limache por la fecha 15 de la Liga de Primera en un duelo vital para el "León de Collao", que llegó a 14 puntos y salió del último lugar de la tabla, cerrando la primera rueda en el decimocuarto puesto, fuera de la zona de descenso. Por otro lado, el cuadro "tomatero" sumó su quinta derrota consecutiva en el campeonato y cayó hasta la octava plaza.

Los goles para el equipo sureño fueron obra de Jorge Henríquez (13'), Ariel Cáceres (81') y Aldrix Jara (90'), mientras que para el cuadro de la Quinta Región anotaron Misael Llantén (53') y Jean Meneses (90+6').

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