14:59 - | Garnero en rueda de prensa: Fuimos justos ganadores, peleamos en los momentos que tuvimos que pelear, ganamos duelos individuales, lo que era una carencia que teníamos

14:58 - | Coloccini: No hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Católica en fase defensiva y nos neutralizó bien el ataque nuestro

14:49 - | Fabricio Coloccini atiende a los medios en la rueda de prensa, ya que Gago fue expulsado después del clásico universitario

14:38 - | Tras el partido, Fernando Gago fue expulsado por reclamos al árbitro Diego Flores

14:37 - | ¡Final en el Claro Arena! La UC venció por 1-0 a la U en el clásico universitario 203

14:13 - | ¡Gol anulado! El árbitro Diego Flores demoró, pero invalidó la anotación de Justo Giani por fuera de juego. Se mantiene el 1-0 de la UC ante la U

14:13 - | ¡Gol de la UC! Justo Giani anotó el 2-0 sobre la U en el minuto 77

13:26 - | Terminó la primera parte en el Claro Arena. La UC gana por 1-0 a la U con gol de Clemente Montes

12:52 - | Así fue el gol de Clemente Montes para la UC ante la U %u26BD%uD83D%uDD35%u26AA ¡QUÉ COMIENZO DE LA FRANJA! Tremenda jugada asociada de #LosCruzados que tuvo la finiquitación de Clemente Montes, para el primero de #LosCruzados ante #LaU, en este #MatchdayDomingo. Disfruta de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax %uD83D%uDCF2%uD83D%uDCBB Link en la BIO %uD83D%uDCCD ¡Se abrió la cuenta en el Claro Arena! Abre también la tuya y comienza a ganar con Mercado Pago. #MercadoPago #AbreTuCuenta #GanaConMercadoPago — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 1, 2026

12:37 - | ¡Gol de entrada de Universidad Católica! En el minuto 3 del clásico, Clemente Montes anotó el 1-0 ante la U

12:21 - | Comenta en Cooperativa Ad portas del pitazo inicial ¿Cuál es tu pronóstico para el clásico Universitario 203 entre la UC y la U? ¿Te la juegas con un marcador? Comenta con @Cooperativa o manda un mensaje de voz al 56978880770 https://t.co/9cyxpoltSV https://t.co/XYyNxblM05 — Cooperativa (@Cooperativa) November 1, 2026

12:19 - | FORMACIÓN U. DE CHILE: Castellón; Lichnovsky, Zaldivia, Ramírez; Reinhart, Aránguiz; Guerrero, Morales; Arce; Vargas, Vásquez

12:19 - | FORMACIÓN U. CATÓLICA: Melo; Asta-Buruaga, Farías, J. I. Díaz, Mena; J. Valencia, Martínez, Cuevas; Rossel, Zampedri, Montes

12:10 - | Los equipos terminaron los trabajos precompetitivos y se retiran a camarines

12:08 - | Marín: "Mi gestión como director tiene que ver con lo fubolístico. No es de mala onda, pero (lo judicial) son cosas de lo que prefiero no hablar"

12:07 - | Aldo Marín, director de Azul Azul, por la citación de los gerentes Manuel Mayo e Ignacio Asenjo como imputados en el Caso Sartor: "Son investigaciones, y mientras esté en eso prefiero no hablar. Es mejor esperar. No sé el tenor de lo que pasa judicialmente"

12:05 - | Aldo Marín, director de Azul Azul: "Hemos alcanzado un buen nivel futbolístico, Fernando Gago dio con el equipo"

12:04 - | Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por el papelón en las bases del Ascenso y el caso San Marcos: "Nosotros lo que siempre aplicamos en la norma notificada, publicada y escrita"

12:02 - | Nuestro periodista Francisco Caneo nos cuenta que el DT de La Roja, Nicolás Córdova, llegó al Claro Arena junto al gerente de selecciones Felipe Correa para ver el clásico universitario

11:52 - | Los jugadores de campo de la UC y la U se sumaron al trabajo precompetitivo en la cancha

11:50 - | Parte médico de la UC para el clásico universitario: Gary Medel sigue de baja por fractura de pulgar mano izquierda %u2695%uFE0F #ParteLeukotape: Universidad Católica vs Universidad de Chile | Fecha 26 Liga de Primera Mercado Libre 2026 %uD83D%uDD39 Francisco Valdés: Esguince muñeca. %uD83D%uDD39 Jeffrey Sekgota: Desgarro cuádriceps. %uD83D%uDD39 Gary Medel: Fractura de pulgar mano izquierda. %uD83D%uDD39 Bernardo Cerezo: Cirugía menisco rodilla. %uD83D%uDD39 Branco Ampuero: Tendinopatía tibial posterior de tobillo. %uD83D%uDD39 Daniel González: Tendinopatía por contusión de tobillo. #Leukotape — Universidad Católica (@Cruzados) November 1, 2026

11:48 - | Tagle y la elección de la ANFP, donde postula como vicepresidente: "La unidad tiene que darse detrás de quien gane la elección. Intentar modificar el proceso y el calendario electoral no me parece"

11:48 - | Tagle: "Cuando salí de Cruzados dejé claro que no iba a ser un comentarista de la nueva gestión"

11:46 - | Juan Tagle, expresidente de Cruzados: "Se vive con el mismo sufrimiento, quizás con menos ansiedad. Estamos peleando algo muy importante. Esperamos recuperar el paso; volver a ganar, tal como venimos haciendo hace tantos años en nuestro estadio en el clásico universitario"