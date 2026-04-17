Limache igualó a la UC como el equipo más goleador de la Liga tras su triunfo ante la U. de Conce
Publicado:
Fotos Destacadas
La formación de Everton para enfrentar a Universidad de Chile en el Sausalito
Laura Pausini cerró su paso por Chile con un segundo show en Santiago
La alineación que alista Fernando Ortiz para el duelo de Colo Colo ante Palestino
Fotos Recientes
La formación tentativa de la U para visitar a Everton en Sausalito
Limache igualó a la UC como el equipo más goleador de la Liga tras su triunfo ante la U. de Conce
La formación de Everton para enfrentar a Universidad de Chile en el Sausalito
Daniel "Popin" Castro lideró el triunfo de Deportes Limache 3-0 ante Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" tras anotar un tanto y dar dos asistencias en la décima fecha de la Liga de Primera .
Gracias a este triunfo, los "tomateros" no solo dormirán como líderes, sino que alcanzaron momentáneamente a Universidad Católica como el equipo con más goles a favor en el torneo, con 23 dianas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados