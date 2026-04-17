Daniel "Popin" Castro lideró el triunfo de Deportes Limache 3-0 ante Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" tras anotar un tanto y dar dos asistencias en la décima fecha de la Liga de Primera .

Gracias a este triunfo, los "tomateros" no solo dormirán como líderes, sino que alcanzaron momentáneamente a Universidad Católica como el equipo con más goles a favor en el torneo, con 23 dianas.

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