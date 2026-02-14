Síguenos:
Cobresal sorprendió a Universidad Católica y se hizo fuerte en El Cobre

Cobresal sorprendió a Universidad Católica y venció 3-2 con golazos de Agustín Nadruz, Bryan Carvallo y Steffan Pino en el Estadio El Cobre por la tercera fecha de la Liga de Primera. Ambos descuentos fueron anotados por Fernando Zampedri.

