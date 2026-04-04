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Ñublense extendió su registro invicto luego de firmar un empate ante Everton en el Sausalito

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Ñublense llegó a seis partidos consecutivos sin caer. El elenco de Chillán protagonizó un empate 0-0 en su visita a Everton por la octava fecha de la Liga de Primera y llegó a este registro tras su buen cometido en la primera rueda de partidos en la Copa de la Liga.

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