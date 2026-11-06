Este domingo, Universidad de Chile irá en búsqueda de estirar la definición del título con Colo Colo cuando reciba a Cobresal en El Teniente. El duelo pactado para las 15:00 (18:00 GMT) será en simultáneo a la visita del líder a Chillán, donde una victoria le basta para coronarse y definir la Liga de Primera en la fecha 27.

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