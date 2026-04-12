Resumen: Colo Colo se mantuvo en la cima sin jugar y la UC recortó distancias

La novena fecha en la Liga de Primera se desarrolló casi en su totalidad este fin de semana, quedando marcada por un Colo Colo que sigue líder sin jugar y una Universidad Católica que se acercó.

Los albos no vieron acción pues su visita frente a Coquimbo Unido se aplazó hasta el 3 de mayo debido a que el cuadro "pirata" necesitaba descanso por la visita que tendrá a Universitario en Lima por la Copa Libertadores.

Quienes aprovecharon esto fueron los "Cruzados" que se quedaron con un batallado triunfo por 3-4 ante Audax Italiano. De esta manera, llegaron a 17 puntos y quedaron a uno del "Cacique".

Quienes desperdiciaron el mini receso albo fue Deportes Limache, que tenía la opción de saltar a la cima pero cayó por la mínima ante Palestino gracias a la "ley del ex" por parte de Nelson Da Silva, quedando con el mismo puntaje que la UC.

Más atrás, con 16 puntos, apareció Ñublense, que golpeó en la agonía a Universidad de Chile para vencer por 1-0 en un duelo de rivales por acercarse al podio.

Antes de esto, la fecha fue inaugurada por un Huachipato que dio el batacazo ante O'Higgins en Rancagua. Si bien los "celestes" venían compitiendo bien internacionalmente, los "acereros" pudieron llegar a 15 positivos.

Universidad de Concepción se ubicó justo detrás de los "siderúrgicos" luego de imponerse a Cobresal con solitario gol de Jeison Fuentealba.

En tanto, en La Portada un golazo de Jeisson Vargas permitió a La Serena volver a los abrazos frente a un Everton que no ve victorias hace cuatro partidos.

La novena jornada continuará este lunes 13 de abril con el duelo entre los colistas Unión La Calera y Deportes Concepción, a las 20:00 horas en el Estadio "Nicolás Chahuán Nazar"

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Los resultados de la novena fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación de la décima fecha:

Viernes 17 de abril

Deportes Limache vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández"

Sábado 18 de abril

Everton vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio Sausalito

Deportes Concepción vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo"

Domingo 19 de abril

Coquimbo Unido vs. Ñublense. 12:30 horas. Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

Cobresal vs. O'Higgins. 15:30 horas. Estadio El Cobre

Colo Colo vs. Palestino. 18:30 horas. Estadio Monumental David Arellano

Huachipato vs. Audax Italiano. 20:45 horas. Estadio Huachipato

Lunes 20 de abril

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 20:00 horas. Estadio Claro Arena

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.