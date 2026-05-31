Resumen de la fecha: Colo Colo le sacó 10 puntos a sus más cercanos perseguidores

Colo Colo dio una nueva muestra de su contundencia al batir por 2-4 a Deportes La Serena para sacarle 10 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Coquimbo Unido.

El cuadro albo fue sólido en materia ofensiva y con goles de Felipe Méndez, Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Fernando Marchant llegó a 33 puntos para ampliar su distancia como líder indiscutido.

Como escoltas quedaron cruzados y "piratas" luego de los triunfos que lograron ante Huachipato y Limache, respectivamente.

El cuadro estudiantil se impuso por 0-3 en Talcahuano con anotaciones de Clemente Montes, Justo Giani y Diego Corral.

El actual campeón, en tanto, sumó de a tres en Quillota con tantos de Alfonso Parot (autogol), Alejandro Camargo y Nicolás Johansen.

Mientras que Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo en su irregularidad al vencer en trabajado partido a Deportes Concepción por 2-1 con doblete de Eduardo Vargas.

Resultados de la fecha 14

Domingo 31 de mayo

Deportes Limache 2-3 Coquimbo Unido. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña".

1-0: 10' Vicente Alvarez (LIM); 1-1: 39' Alfonso Parot en contra (COQ); 1-2: 49' Alejandro Camargo (COQ); 2-2: 54' Gonzalo Sosa (LIM); 2-3: 62' Nicolás Johansen (COQ)

0-1: 51' Clemente Montes (UC); 0-2: 77' Justo Giani (UC); 0-3: 90+6' Diego Corral (UC)

O'Higgins 2-3 Everton. Finalizado. Estadio El Teniente.

0-1: 9' Lucas Soto (EVE); 1-1: 32' Francisco González (OHI);1-2: 45+3' Thiago Vecino, en contra (EVE); 1-3: 89' Julián Alfaro (EVE); 2-3: 90+3' Francisco González (OHI)

Palestino 0-0 Audax Italiano. Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna.

Sábado 30 de mayo

Deportes La Serena 2-4 Colo Colo. Finalizado. Estadio La Portada. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes

0-1: 43' Víctor Méndez (CC); 1-1: 45+4' Bruno Gutiérrez (DLS); 1-2: 47' Leandro Hernández (CC); 2-2: 51' Diego Rubio (DLS); 2-3: 64' Lautaro Patrán (CC); 2-4: 90+3' Francisco Marchant (CC)

Universidad de Chile 2-1 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio Nacional. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 24' Eduardo Vargas, de penal (UCH); 1-1: 58' Mario Sandoval (CON); 2-1: 84' Eduardo Vargas (UCH)

Viernes 29 de mayo

Cobresal 0-1 Ñublense. Finalizado. Estadio El Cobre.

0-1: 14' Ignacio Jeraldino, de penal (ÑUB)

Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera. Finalizado. Estadio "Ester Roa".

Tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 14 33 +14 Libertadores 2 U. Católica 14 23 +11 Libertadores 3 Coquimbo 14 23 +4 Duelo Chile 4 4 Everton 14 22 +5 Sudamericana 5 Huachipato 14 22 +1 Sudamericana 6 Limache 14 21 +8 Sudamericana 7 Palestino 14 21 +1 - 8 Ñublense 14 21 -1 - 9 U. de Chile 13 20 +5 - 10 O'Higgins 13 19 -1 - 11 U. de Concepción 14 19 -9 - 12 Deportes La Serena 14 17 -4 - 13 Audax Italiano 14 15 -3 - 14 Cobresal 14 13 -7 - 15 Deportes Concepción 14 11 -10 Descenso 16 Unión La Calera 14 11 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 12 2 Daniel Castro Deportes Limache 8 2 Javier Correa Colo Colo 8 4 Sebastián Sáez Unión La Calera 7 4 Justo Giani Universidad Católica 7 6 Nelson Da Silva Palestino 6 6 Steffan Pino Cobresal 6

Programación

Viernes 12 de junio

Audax Italiano vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 13 de junio

Everton vs. Palestino , 15:00 horas. Estadio Sausalito.

, 15:00 horas. Estadio Sausalito. Colo Colo vs. Cobresal , 17:30 horas. Estadio Monumental.

, 17:30 horas. Estadio Monumental. Ñublense vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

Domingo 14 de junio

Deportes Concepción vs. Deportes Limache , 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Unión La Calera vs. Universidad de Chile , 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Universidad Católica vs. Universidad de Concepción , 17:30 horas. Claro Arena.

, 17:30 horas. Claro Arena. Coquimbo Unido vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.