Unión La Calera se mantuvo en zona de descenso tras caer como local ante Coquimbo Unido
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Unión La Calera sufrió un duro revés como local después de caer agónicamente por 1-2 ante Coquimbo Unido en la fecha 11 de la Liga de Primera. El cuadro "cementero" es penúltimo con 10 puntos y quedó expectante a lo que hagan Cobresal y Audax Italiano en el desarrollo de la jornada.
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