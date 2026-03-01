Síguenos:
Real Betis, de Manuel Pellegrini, no logró sellar la victoria y empató 2-2 ante Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Betis comenzó en ventaja tras las anotaciones de Antony (16') y Alvaro Fidalgo (37'), pero finalmente Alexis Sánchez (62') e Isaac Romero (85') empataron el encuentro.

