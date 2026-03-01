Betis de Pellegrini fue incapaz de sellar la victoria ante Sevilla de Alexis y Suazo
Publicado:
Fotos Destacadas
Betis de Pellegrini fue incapaz de sellar la victoria ante Sevilla de Alexis y Suazo
Alan Medina lideró el primer festejo de Everton con un doblete a U. de Concepción
Palestino logró su primera victoria en el torneo a costa de O'Higgins
Fotos Recientes
La U se llevó tres puntos de oro desde el Monumental
Los "therians" y el árbitro protagonizan los memes del Superclásico
Betis de Pellegrini fue incapaz de sellar la victoria ante Sevilla de Alexis y Suazo
Real Betis, de Manuel Pellegrini, no logró sellar la victoria y empató 2-2 ante Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Betis comenzó en ventaja tras las anotaciones de Antony (16') y Alvaro Fidalgo (37'), pero finalmente Alexis Sánchez (62') e Isaac Romero (85') empataron el encuentro.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados