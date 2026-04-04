FC Barcelona remontó por 1-2 ante Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, por la trigésima fecha de la Liga española, y amplió a siete puntos su diferencia sobre Real Madrid en la cima del torneo. Giuliano Simeone abrió la cuenta para los colchoneros, pero Marcus Rashford y Robert Lewandowski lo dieron vuelta para el cuadro azulgrana.

LEER ARTICULO COMPLETO