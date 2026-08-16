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El festejo de Arsenal con la Community Shield tras imponerse a Manchester City

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Gracias a un claro marcador de 3-0, Arsenal derrotó a Manchester City y abrió la temporada con la conquista de la Community Shield, trofeo que levantó por última vez en 2023.

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