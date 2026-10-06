Bajo intensas precipitaciones en la comuna de Los Ángeles (Región del Biobío), el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, asistió al velorio del carabinero Jaime Urrea, quien fue asesinado la noche del domingo en Quilleco mientras atendía un procedimiento policial por violencia intrafamiliar.

La instancia, que se desarrolla desde el lunes en la Parroquia Inmaculada Concepción Chacayal Norte, fue escenario del lamento de familiares y de su clamor por justicia.

"Justicia por nuestro niño. Nos han llevado a mi hijo hermoso, lo más grande que tenía en la vida. Me han dejado con mis brazos vacíos. Pido justicia, señor Presidente (Kast), para mi hijo. Que ya no hayan más mártires", expresó la madre del policía, Laura Burgos, con la voz quebrada.

"Mi niño no merecía morir de esa manera. De todo corazón, se lo pido a todo quien pueda ayudarnos a que no vuelva a suceder más", exhortó.

En la misma línea, Claudio Pino, cuñado del sargento segundo de Carabineros, manifestó que "como familia, estamos devastados, muy mal".

Sin embargo, pidió "que la gente entienda que acá esto pasa por algo tan simple, tan político. Hace días atrás, se rechazó (en el Congreso) endurecer las leyes, se rechazó no criminalizar los actos, pero sí que cada acto tenga una consecuencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como ciudadanos y exigir que hayan consecuencias a los actos que no tienen perdón de Dios".

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, llamó a reflexionar sobre la invisibilización de los "delitos intramuro"- como la violencia intrafamiliar-, donde los funcionarios también intervienen y, ocasionalmente, sufren agresiones.

"Los carabineros nos vemos enfrentados a este tipo de procedimientos que, de repente, varían en intensidad y en complejidad y terminó con uno de los nuestros fallecido; pero también pudo haber sido una mujer o los hijos, dado este escenario", dijo.

"Si algo que nos debe llamar profundamente a la reflexión son estos conceptos de la violencia intrafamiliar. Nosotros efectivamente estamos combatiendo el crimen en la calle, pero también tenemos que preocuparnos de todo lo que ocurre a nivel de estos delitos intramuro, que son tremendamente complejos, que causan mucho daño", cerró.

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