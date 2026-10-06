La formación de la U para su duelo con Antofagasta por la Copa Chile
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Este miércoles, Universidad de Chile vuelve su periplo en la Copa Chile cuando le toque disputar la ida por los cuartos de final ante Deportes Antofagasta en el Estadio "Regional Calvo y Bascuñán". Pese a tener un esquema preparado para el duelo de las 19:00 horas (22:00 GMT), Hormazábal llega entre algodones y, en caso de no estar, Guerrero ocupará su lugar, Vásquez retrocederá y Juan Martín Lucero ingresaría en ataque.
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