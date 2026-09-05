Cristiano Ronaldo dio un pase que, tras un rebote, acabó gol a Angelo Gabriel (36') en la visita de Al Nassr a Al Ittihad por la quinta fecha de la liga saudí, pero el conjunto aurinegro ganó por 2-1 con doblete de George Ilenikhena (4', 22').

Este resultado dejó a Al Nassr como escolta junto a Al Qadisiya, pues Al Hilal ganó para ser el único equipo que mantiene cosecha completa en el torneo.

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