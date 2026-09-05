Al Nassr de Cristiano cayó ante Al Ittihad y quedó como escolta de la liga saudí
Publicado: | Fuente: FOX (YouTube)
Cristiano Ronaldo dio un pase que, tras un rebote, acabó gol a Angelo Gabriel (36') en la visita de Al Nassr a Al Ittihad por la quinta fecha de la liga saudí, pero el conjunto aurinegro ganó por 2-1 con doblete de George Ilenikhena (4', 22').
Este resultado dejó a Al Nassr como escolta junto a Al Qadisiya, pues Al Hilal ganó para ser el único equipo que mantiene cosecha completa en el torneo.