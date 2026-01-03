La formación de Betis de Pellegrini para visitar a Real Madrid
Publicado:
Fotos Destacadas
Puesta a punto: Colo Colo inició los exámenes médicos de pretemporada
Decenas protestan frente a la Embajada de EE.UU. en Chile contra la intervención en Venezuela
Con Alexis Sánchez: La formación de Sevilla para recibir a Levante por la Liga
Fotos Recientes
La formación de Betis de Pellegrini para visitar a Real Madrid
Embajador de EE.UU. participó en los festejos venezolanos en Parque Almagro
Puesta a punto: Colo Colo inició los exámenes médicos de pretemporada
Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, se enfrentará a Real Madrid este domingo a las 12:15 horas (15:15 GMT) por la jornada 18 de La Liga. Esta es la posible formación.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados