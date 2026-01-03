Síguenos:
La formación de Betis de Pellegrini para visitar a Real Madrid

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, se enfrentará a Real Madrid este domingo a las 12:15 horas (15:15 GMT) por la jornada 18 de La Liga. Esta es la posible formación.

