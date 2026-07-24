¿Qué jugador de O'Higgins se quedó la camiseta del subcampeón del Mundial 2026 Leandro Paredes?

Leandro Paredes, volante de Boca Juniors y de la selección argentina, fue el más solicitado tras la victoria ante O'Higgins por 1-0 en La Bombonera, durante los play-offs de la Copa Sudamericana.

Luego del silbatazo, los jugadores del cuadro rancagüino se abalanzaron sobre el mediocampista de 32 años, pero fue Juan Leiva quien terminó intercambiando la indumentaria con el subcampeón del mundo en Norteamérica 2026.

Paredes, quien también se coronó con el trofeo de la cita planetaria en Catar 2022, disputó su primer encuentro a nivel de clubes luego de jugar la final ante España en Nueva Jersey el pasado domingo 19 de julio.

Por su parte, O'Higgins ahora enfocó sus esfuerzos en la revancha programada para el próximo jueves 30 de julio a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente.