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Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Figura de Palestino está cerca de convertirse en compañero de Tim Payne

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

Pablo "Vitamina" Sánchez desea reencontrarse con su pupilo.

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En medio de la mediática llegada del defensor neozelandés Tim Payne a Olimpia, volvió a levantarse el rumor que víncula a un futbolista chileno a reencontrarse con el técnico Pablo "Vitamina" Sánchez en uno de los equipos más grandes de Paraguay.

Según reportó el diario local La Tribuna, el entrenador argentino sostuvo una reunión con el presidente de la institución, Rodrigo Nogués, donde se zanjó la necesidad de reflotar el fichaje de Dilan Zúñiga para fortalecer la defensa.

"Vitamina" conoce a la perfección las cualidades del lateral que estuvo bajo sus órdenes tanto en Everton de Viña del Mar como en Palestino, que es el equipo donde milita desde 2023.

En lo que va de la temporada, Zuñiga acumula 22 partidos defendiendo la camiseta "árabe" en cuatro competiciones distintas. Así mismo, aportó un gol y una asistencia en lo que va de Liga de Primera, donde su equipo marcha en quinta posición.

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