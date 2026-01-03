La formación de Real Madrid para recibir a Betis de Pellegrini en el "Santiago Bernabéu"
Publicado:
Real Madrid recibirá a Real Betis de Manuel Pellegrini en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la fecha 18 de La Liga, este domingo a las 12:15 horas (15:15 GMT). Esta es la probable formación del conjunto "Merengue".
