20:31 - | ¡Arrancó en Buenos Aires! Argentina enfrenta a Benín, en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste

20:19 - | Fuertes emociones en el Monumental mientras se canta el himno argentino en la despedida de Messi

20:18 - | La selección de Argentina entra a la cancha para la despedida de Messi de la Albiceleste, con un espectacular juego de luces y pirotecnia La última entrada de Messi al campo de juego con la camiseta de la Selección Argentina %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/AS6cfHGnAV — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

20:02 - | Se despliega una camiseta gigante en la cancha con el 10 y el mensaje "Gracias"

20:01 - | A las 20:15 horas empieza la despedida de Messi

19:49 - | Los hinchas trasandinos gritaron contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, antes de la despedida de Messi El grito del Monumental contra el Chiqui Tapia, en plena despedida de Messi https://t.co/XcIcLz0N6C — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

19:41 - | Ovación total en Buenos Aires: Messi entró a la cancha del Monumental para el calentamiento antes de su partido de despedida de la Albiceleste, ante Benín Llegó el último baile de nuestro capitán %uD83E%uDD79%uD83E%uDD0D%uD83E%uDE75 %uD83C%uDFA5 @catasarra @hernanclaus https://t.co/hlu1sapqXm — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

19:27 - | Ahora fue el turno de los arqueros argentinos, encabezados por "Dibu" Martínez

19:23 - | Los arqueros de Benín salieron a hacer el calentamiento a la cancha del Monumental

19:17 - | Así fue el arribo de Messi al Monumental, para el partido contra Benín, el último que tendrá con la Albiceleste ¡HOLA, CAPITÁN! %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83D%uDC94 La llegada de Lionel Messi al Monumental para vestir por última vez la camiseta de la Selección Argentina. https://t.co/3wWI67tJd5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

19:16 - | La emoción de Messi al llegar al Monumental en el bus de la selección, en la previa de su último partido con la Albiceleste LA EMOCIÓN DE MESSI DESDE EL MICRO AL VER A LOS HINCHAS El capitán de la Albiceleste se tuvo que secar las lágrimas con un pañuelo en plena avenida General Paz, abarrotada de gente a sus lados. ( ) en Clarín: https://t.co/vR8nZaSK2p Video: LN — Clarín (@clarincom) October 6, 2026

19:05 - | La selección de Benín está viviendo una fiesta en la previa de la despedida de Messi Se divierten los tipazos de Benín con la hinchada argentina%uD83E%uDD1D Es el mejor día de sus vidas. https://t.co/arN2zmo9tf — Mati Smith%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Trumperizar) October 6, 2026