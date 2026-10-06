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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Argentina enfrenta a Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Argentina enfrenta a Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste
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Argentina enfrenta a Benín este lunes en Buenos Aires, en el partido de despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Sigue en vivo el resultado en Cooperativa.cl:

  • Argentina 0-0 Benín. Primer tiempo. Estadio Monumental, Buenos Aires.

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20:31 - | ¡Arrancó en Buenos Aires! Argentina enfrenta a Benín, en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste

20:19 - | Fuertes emociones en el Monumental mientras se canta el himno argentino en la despedida de Messi

20:18 - | La selección de Argentina entra a la cancha para la despedida de Messi de la Albiceleste, con un espectacular juego de luces y pirotecnia

20:02 - | Se despliega una camiseta gigante en la cancha con el 10 y el mensaje "Gracias"

20:01 - | A las 20:15 horas empieza la despedida de Messi

19:49 - | Los hinchas trasandinos gritaron contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, antes de la despedida de Messi

19:41 - | Ovación total en Buenos Aires: Messi entró a la cancha del Monumental para el calentamiento antes de su partido de despedida de la Albiceleste, ante Benín

19:27 - | Ahora fue el turno de los arqueros argentinos, encabezados por "Dibu" Martínez

19:23 - | Los arqueros de Benín salieron a hacer el calentamiento a la cancha del Monumental

19:17 - | Así fue el arribo de Messi al Monumental, para el partido contra Benín, el último que tendrá con la Albiceleste

19:16 - | La emoción de Messi al llegar al Monumental en el bus de la selección, en la previa de su último partido con la Albiceleste

19:05 - | La selección de Benín está viviendo una fiesta en la previa de la despedida de Messi

18:49 - | El partido de despedida de Lionel Messi en la Albiceleste arranca a las 20:00 horas, pero en este momento en la cancha del Monumental en Buenos Aires están con los shows musicales

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