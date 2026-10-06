Argentina enfrenta a Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste
Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.
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Argentina enfrenta a Benín este lunes en Buenos Aires, en el partido de despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.
Sigue en vivo el resultado en Cooperativa.cl:
20:31 - | ¡Arrancó en Buenos Aires! Argentina enfrenta a Benín, en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste
20:19 - | Fuertes emociones en el Monumental mientras se canta el himno argentino en la despedida de Messi
20:18 - | La selección de Argentina entra a la cancha para la despedida de Messi de la Albiceleste, con un espectacular juego de luces y pirotecnia
La última entrada de Messi al campo de juego con la camiseta de la Selección Argentina %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/AS6cfHGnAV— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
20:02 - | Se despliega una camiseta gigante en la cancha con el 10 y el mensaje "Gracias"
20:01 - | A las 20:15 horas empieza la despedida de Messi
19:49 - | Los hinchas trasandinos gritaron contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, antes de la despedida de Messi
El grito del Monumental contra el Chiqui Tapia, en plena despedida de Messi https://t.co/XcIcLz0N6C— Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026
19:41 - | Ovación total en Buenos Aires: Messi entró a la cancha del Monumental para el calentamiento antes de su partido de despedida de la Albiceleste, ante Benín
Llegó el último baile de nuestro capitán %uD83E%uDD79%uD83E%uDD0D%uD83E%uDE75 %uD83C%uDFA5 @catasarra @hernanclaus https://t.co/hlu1sapqXm— Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026
19:34 - | Lionel Messi fue distinguido como socio honorario de River Plate
19:33 - | La oncena de Argentina para el duelo con Benín: "Dibu" Martínez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Alvarez
19:27 - | Ahora fue el turno de los arqueros argentinos, encabezados por "Dibu" Martínez
19:23 - | Los arqueros de Benín salieron a hacer el calentamiento a la cancha del Monumental
19:17 - | Así fue el arribo de Messi al Monumental, para el partido contra Benín, el último que tendrá con la Albiceleste
¡HOLA, CAPITÁN! %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83D%uDC94 La llegada de Lionel Messi al Monumental para vestir por última vez la camiseta de la Selección Argentina. https://t.co/3wWI67tJd5— TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026
19:16 - | La emoción de Messi al llegar al Monumental en el bus de la selección, en la previa de su último partido con la Albiceleste
LA EMOCIÓN DE MESSI DESDE EL MICRO AL VER A LOS HINCHAS El capitán de la Albiceleste se tuvo que secar las lágrimas con un pañuelo en plena avenida General Paz, abarrotada de gente a sus lados. ( ) en Clarín: https://t.co/vR8nZaSK2p Video: LN— Clarín (@clarincom) October 6, 2026
19:05 - | La selección de Benín está viviendo una fiesta en la previa de la despedida de Messi
Se divierten los tipazos de Benín con la hinchada argentina%uD83E%uDD1D Es el mejor día de sus vidas. https://t.co/arN2zmo9tf— Mati Smith%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Trumperizar) October 6, 2026
18:51 - | Esta es la camiseta especial que usará Lionel Messi en su partido de despedida de la Albiceleste
18:49 - | El partido de despedida de Lionel Messi en la Albiceleste arranca a las 20:00 horas, pero en este momento en la cancha del Monumental en Buenos Aires están con los shows musicales