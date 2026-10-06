22:29 - | Un espectacular show de drones se despliega en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi de la selección argentina

22:29 - | Tras el término del encuentro, el árbitro chileno Fernando Véjar le regaló sus tarjetas a Lionel Messi

22:27 - | ¡Terminó en Buenos Aires! En la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, Argentina venció por 3-0 a Benín

22:26 - | Messi remató con mucha fuerza y se fue por encima del arco

22:24 - | Messi tendrá un tiro libre en la última del partido

22:24 - | Se juega el tiempo agregado, los últimos minutos de Messi con la selección de Argentina

22:03 - | ¡Gol de Argentina! Lionel Messi, en su despedida, anotó de penal el 3-0 ante Benín ¡GOOOOL DE LIONEL ANDRÉS MESSI! La LEYENDA argentina, de penal, marcó el 3-0 contra Benín en el Monumental. https://t.co/D0zzNLv6Wn — DSPORTS (@DSports) October 7, 2026

22:02 - | ¡Penal para Argentina y Messi va a patear!

21:54 - | ¡Gol de Argentina! Nueva asistencia de Messi y Nicolás Paz con un zurdazo anota el 2-0 ante Benín

21:38 - | ¡Gol de Argentina! Nicolás Otamendi anotó el 1-0 sobre Benín en el inicio del segundo tiempo ¡GOL DE ARGENTINA! Nicolás Otamendi, en su último partido con la selección, anotó el 1-0 ante Benín en el inicio del segundo tiempo. https://t.co/7cimwk6lva — DSPORTS (@DSports) October 7, 2026

21:38 - | ¡Se juega la segunda parte! Argentina iguala 0-0 con Benín en el partido de despedida de Messi de la Albiceleste

21:17 - | ¡Final de la primera parte! Argentina iguala con Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste

21:00 - | Otra más de Messi que pasó muy cerca del arco de Benín ¡YA VA A LLEGAR, LIONEL! Lindo centro de Lautaro Martínez y Messi no pudo acertarle al arco. ¡Argentina, cerca del primero ante Benín en el Monumental! https://t.co/pniVBx5DDq — DSPORTS (@DSports) October 7, 2026

20:59 - | Estos fueron los regalos del plantel de Benín a Messi por su despedida de la Albiceleste %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDEF%uD83D%uDC10 ¡LOS REGALOS DE BENÍN A MESSI! Los jugadores del combinado africano le regalaron una estatua, una carta escrita por todo el plantel y una rosa. https://t.co/RlWH45yaAF — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

20:57 - | Messi tuvo otra chance, pero otra vez se salvó Benín UFFFF, QUÉ CERCA LEO Otra linda chance para Messi tras un pase brillante de De Paul. En la despedida del 10, Argentina iguala 0-0 ante Benín. https://t.co/lHioNUjR4D — DSPORTS (@DSports) October 6, 2026

20:40 - | Se detiene momentáneamente el partido entre Argentina y Benín en el minuto 10 para homenajear con un aplauso a Lionel Messi MINUTO 10: OVACIÓN PARA LA LEYENDA ABSOLUTA Aplausos de TODOS para Lionel Andrés Messi. ¡Se detuvo el partido! https://t.co/eVexenC45R — DSPORTS (@DSports) October 6, 2026

20:37 - | MInuto 7 y Messi prueba su primer remate al arco, pero el guardameta de Benín logra despejar

20:31 - | ¡Arrancó en Buenos Aires! Argentina enfrenta a Benín, en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste

20:19 - | Fuertes emociones en el Monumental mientras se canta el himno argentino en la despedida de Messi %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 El capitán, EMOCIONADO en su última vez cantando el Himno como jugador de la Selección. https://t.co/VJKrKBNSOp — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

20:18 - | La selección de Argentina entra a la cancha para la despedida de Messi de la Albiceleste, con un espectacular juego de luces y pirotecnia La última entrada de Messi al campo de juego con la camiseta de la Selección Argentina %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 https://t.co/AS6cfHGnAV — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

20:02 - | Se despliega una camiseta gigante en la cancha con el 10 y el mensaje "Gracias"

20:01 - | A las 20:15 horas empieza la despedida de Messi

19:49 - | Los hinchas trasandinos gritaron contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, antes de la despedida de Messi El grito del Monumental contra el Chiqui Tapia, en plena despedida de Messi https://t.co/XcIcLz0N6C — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

19:41 - | Ovación total en Buenos Aires: Messi entró a la cancha del Monumental para el calentamiento antes de su partido de despedida de la Albiceleste, ante Benín Llegó el último baile de nuestro capitán %uD83E%uDD79%uD83E%uDD0D%uD83E%uDE75 %uD83C%uDFA5 @catasarra @hernanclaus https://t.co/hlu1sapqXm — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

19:27 - | Ahora fue el turno de los arqueros argentinos, encabezados por "Dibu" Martínez

19:23 - | Los arqueros de Benín salieron a hacer el calentamiento a la cancha del Monumental

19:17 - | Así fue el arribo de Messi al Monumental, para el partido contra Benín, el último que tendrá con la Albiceleste ¡HOLA, CAPITÁN! %uD83E%uDD79%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83D%uDC94 La llegada de Lionel Messi al Monumental para vestir por última vez la camiseta de la Selección Argentina. https://t.co/3wWI67tJd5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

19:16 - | La emoción de Messi al llegar al Monumental en el bus de la selección, en la previa de su último partido con la Albiceleste LA EMOCIÓN DE MESSI DESDE EL MICRO AL VER A LOS HINCHAS El capitán de la Albiceleste se tuvo que secar las lágrimas con un pañuelo en plena avenida General Paz, abarrotada de gente a sus lados. ( ) en Clarín: https://t.co/vR8nZaSK2p Video: LN — Clarín (@clarincom) October 6, 2026

19:05 - | La selección de Benín está viviendo una fiesta en la previa de la despedida de Messi Se divierten los tipazos de Benín con la hinchada argentina%uD83E%uDD1D Es el mejor día de sus vidas. https://t.co/arN2zmo9tf — Mati Smith%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@Trumperizar) October 6, 2026