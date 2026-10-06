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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

Argentina venció a Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue en vivo la jornada junto a Cooperativa.cl.

Argentina venció a Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste
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Argentina enfrenta a Benín este lunes en Buenos Aires, en el partido de despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

Sigue en vivo el resultado en Cooperativa.cl:

  • Argentina 3-0 Benín. Finalizado. Estadio Monumental, Buenos Aires.

1-0: 48' Nicolás Otamendi (ARG); 2-0: 61' Nicolás Paz (ARG); 3-0: 70' Lionel Messi (ARG)

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22:29 - | Un espectacular show de drones se despliega en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi de la selección argentina

22:29 - | Tras el término del encuentro, el árbitro chileno Fernando Véjar le regaló sus tarjetas a Lionel Messi

22:27 - | ¡Terminó en Buenos Aires! En la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, Argentina venció por 3-0 a Benín

22:26 - | Messi remató con mucha fuerza y se fue por encima del arco

22:24 - | Messi tendrá un tiro libre en la última del partido

22:24 - | Se juega el tiempo agregado, los últimos minutos de Messi con la selección de Argentina

22:03 - | ¡Gol de Argentina! Lionel Messi, en su despedida, anotó de penal el 3-0 ante Benín

22:02 - | ¡Penal para Argentina y Messi va a patear!

21:54 - | ¡Gol de Argentina! Nueva asistencia de Messi y Nicolás Paz con un zurdazo anota el 2-0 ante Benín

21:38 - | ¡Gol de Argentina! Nicolás Otamendi anotó el 1-0 sobre Benín en el inicio del segundo tiempo

21:38 - | ¡Se juega la segunda parte! Argentina iguala 0-0 con Benín en el partido de despedida de Messi de la Albiceleste

21:17 - | ¡Final de la primera parte! Argentina iguala con Benín en la despedida de Messi de la Albiceleste

21:00 - | Otra más de Messi que pasó muy cerca del arco de Benín

20:59 - | Estos fueron los regalos del plantel de Benín a Messi por su despedida de la Albiceleste

20:57 - | Messi tuvo otra chance, pero otra vez se salvó Benín

20:40 - | Se detiene momentáneamente el partido entre Argentina y Benín en el minuto 10 para homenajear con un aplauso a Lionel Messi

20:37 - | MInuto 7 y Messi prueba su primer remate al arco, pero el guardameta de Benín logra despejar

20:31 - | ¡Arrancó en Buenos Aires! Argentina enfrenta a Benín, en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste

20:19 - | Fuertes emociones en el Monumental mientras se canta el himno argentino en la despedida de Messi

20:18 - | La selección de Argentina entra a la cancha para la despedida de Messi de la Albiceleste, con un espectacular juego de luces y pirotecnia

20:02 - | Se despliega una camiseta gigante en la cancha con el 10 y el mensaje "Gracias"

20:01 - | A las 20:15 horas empieza la despedida de Messi

19:49 - | Los hinchas trasandinos gritaron contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, antes de la despedida de Messi

19:41 - | Ovación total en Buenos Aires: Messi entró a la cancha del Monumental para el calentamiento antes de su partido de despedida de la Albiceleste, ante Benín

19:27 - | Ahora fue el turno de los arqueros argentinos, encabezados por "Dibu" Martínez

19:23 - | Los arqueros de Benín salieron a hacer el calentamiento a la cancha del Monumental

19:17 - | Así fue el arribo de Messi al Monumental, para el partido contra Benín, el último que tendrá con la Albiceleste

19:16 - | La emoción de Messi al llegar al Monumental en el bus de la selección, en la previa de su último partido con la Albiceleste

19:05 - | La selección de Benín está viviendo una fiesta en la previa de la despedida de Messi

18:49 - | El partido de despedida de Lionel Messi en la Albiceleste arranca a las 20:00 horas, pero en este momento en la cancha del Monumental en Buenos Aires están con los shows musicales

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