Bayron Barrera y Dylan Erazo le dieron el triunfo a La Roja sub 17 en su amistoso con Japón
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El atacante Bayron Barrera, de Deportes Iquique, junto al lateral Dylan Erazo, de Universidad de Chile, fueron los encargados de anotar el 2-1 con el que La Roja sub 17 venció a Japón en un amistoso disputado en Buenos Aires. Tras este encuentro, los dirigidos por Ariel Leporati se medirán a Argentina este martes a las 10:00 horas.
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