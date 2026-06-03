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Con el apoyo de los hinchas: La Roja sumó un nuevo entrenamiento para el desafío ante Portugal

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La Roja sumó un nuevo entrenamiento este miércoles en Lisboa y contó con el apoyo de un grupo de hinchas chilenos, que alentaron y compartieron los futbolistas en su preparación para el desafío amistoso contra Portugal, programado para el sábado a las 13:45 horas en Oeiras.

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