Con novedades: La nómina de la selección chilena para los amistosos en Norteamérica
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Este jueves se oficializó la nomina de la selección chilena para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México durante septiembre y octubre. La Roja arrancará el calendario de partidos el 26 de septiembre en Toronto, para luego visitar Misuri el 29 de dicho mes. Finalmente, los aztecas serán el rival de cierre el 6 de octubre.
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