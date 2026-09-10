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Casa Alba del Monumental fue bautizada con el nombre de Mirko Jozic

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Este jueves, la Casa Alba del Estadio MMonumental, fue bautizada con el nombre de Mirko Jozic en honor al campeón de Copa Libertadores 1991 con Colo Colo.

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