Casa Alba del Monumental fue bautizada con el nombre de Mirko Jozic
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Este jueves, la Casa Alba del Estadio MMonumental, fue bautizada con el nombre de Mirko Jozic en honor al campeón de Copa Libertadores 1991 con Colo Colo.
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